"Холод мрамора" в Азербайджане – как отец пытается улучшить жизнь сына (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Завершены съемки полнометражного художественного фильма "Mərmər soyuğu" (Холод мрамора) совместного производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, İctimai TV и компании Arizona Productions (Франция), сообщили Trend Life в пресс-службе "Азербайджанфильм".

Съемки киноленты прошли при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Картина повествует об отношениях невезучего художника и его возлюбленной. Вернувшийся домой после долгого срока тюремного заключения отец пытается самым радикальным образом улучшить жизнь сына.

Авторы сценария фильма – Асиф Рустамов и Рулоф Ян Миннебо (Нидерланды), режиссер – Асиф Рустамов, операторы-постановщики – Огтай Намазов и Адиль Аббасов, художник - Рафиг Насиров, художник по костюмам – Шахин Гасанли, художник по гриму – Эльбрус Вахидов, креативный продюсер – Ирада Багирзаде, генеральный продюсер – Фариз Ахмедов.

В фильме заняты: народный артист Гурбан Исмаилов, актеры Эльшан Аскеров, Натаван Аббаслы. Планируется, что фильм будет представлен вниманию зрителей во второй половине 2022 года.

Отметим, что "Mərmər soyuğu" – второй полнометражный фильм Асифа Рустамова. Первой работой режиссера стала кинолента "Axınla aşağı" ("Вниз по течению"). Мировая премьера фильма состоялась в июле 2014 года на Международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехия) в рамках конкурсной программы "East of the West". После этого фильм "Axınla aşağı" был представлен в ряде престижных кинофестивалей и завоевал награды в различных номинациях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)