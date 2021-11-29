Народная артистка Азербайджана Динара Алиева выступила с великим Пласидо Доминго в Большом театре (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Динара Алиева выступила на одной сцене со всемирно известным испанским тенором Пласидо Доминго (в этом году исполнитель отметил 80-летие) в опере Джузеппе Верди "Травиата" в Большом театре России, сообщает Trend Life.

Опера была поставлена американским оперным и театральным режиссёром, директором Вашингтонской национальной оперы и Глиммергласского фестиваля Франческа Замбелла. Динара Алиева исполнила партию Виолетты Валери, а Пласидо Доминого - Жоржа Жермона. Паритию Альфреда исполнил известный мексиканский американский оперный тенор Артуро Чакон Крус. Выступления артистов прошли в сопровождении Государственного академического Большого театра России под управлением главного дирижёра и музыкального руководителя коллектива, заслуженного артиста России Тугана Сохиева.

"Травиата" - опера Джузеппе Верди в 3 действиях, 4 картинах на либретто Франческо Мария Пьяве по мотивам романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» (1848). Премьера состоялась 6 марта 1853 года в театре Ла Фениче в Венеции.

(Автор: Вугар Иманов)