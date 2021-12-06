Кинематографисты Азербайджана и России сняли художественный фильм "Жаворонки в репейном поле" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Киностудия "Нариманфильм" завершила производство полнометражного художественного фильма "Жаворонки в репейном поле". Проект занял первое место на "Поволжском питчинге дебютантов", который проводился 29 мая 2021 года, сообщили Trend Life в пресс-службе "Нариманфильм".

Фильм повествует о жизни героев, судьбы которых переплетены самым тесным образом: Вероника должна подписать разрешение на усыновление своего младшего брата Тёмы, с которым они вместе живут в детском доме. Татьяна узнает, что после развода ее сын Юра будет жить с бывшем мужем. У нее есть лишь один день, чтобы что-то изменить. Люба хочет начать жизнь с чистого листа. Она весь день пытается встретиться с дочерью, но хочет ли дочь видеть ее?

Съемки фильма проходили в Ульяновске. Фестивальная премьера фильма состоится в 2022 году.

Автор сценария и режиссер-постановщик - Ксения Лагутина, оператор – Дмитрий Наговский, звукорежиссер – Алина Ушакова, продюсер – Нариман Мамедов.

В фильме снимались: Ольга Новицкая, Анна Дулебова, Юрий Шляпин, Вероника Алексеева, Егор Дорошенко.

Напомним, что предыдущая работа "Нариманфильм" с Ксенией Лагутиной - полнометражный художественный фильм "Фарида" был удостоен ряда наград международных кинофестивалей.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)