По произведениям члена Союза писателей Азербайджана российские школьники изучают русскую литературу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Для известного российского писателя и поэта, члена Союза писателей России и Русского географического общества, почетного члена Союза писателей Азербайджана, нашего соотечественника Эльдара Ахадова этот год выдался плодотворным, сообщает Trend Life.

Недавно он побывал на родине, где провел творческие встречи в Русском доме в Баку (Российский информационно-культурный центр), Доме русской книги, Бакинском книжном центре, участвовал в традиционном фестивале "Есенинская осень" в честь дня рождения Сергея Есенина, подведении итогов IV Республиканского конкурса "Хайку на волнах Хазара", презентации книг известного писателя Натига Расулзаде, посетил Центр творчества Максуда Ибрагимбекова и т.д.

В 2021 Эльдар Ахадов принял участие в реализации ряда проектов, выпущено несколько книг автора.

"Прежде всего, это книга прозы "Люблю и помню". Затем книга переводов моих друзей - поэтов из других стран. Книга называется "Тридцать три" по числу авторов, которые представлены в книге. Стихи 22 поэтов из 33 были переведены мной. Далее - моя книга "Смысл жизни" на сербском языке. Благодарю за нее моих сербских друзей. И две книги на испанском языке, изданные в Мексике издательством "3k" и в Перу издательством "Kametsa". Названия книг одинаковые "Voz en el viento" ("Голос на ветру"), но содержание разное: в мексиканском варианте стихи и проза, а в перуанском - только стихи. В завершение несколько слов не о моей книге, но совершенно особенной для меня - учебном пособии "Родная русская литература", которая была издана в 2020 году, но известно о ней мне стало в 2021 году. Это первый на территории России бумажный учебник, в котором школьникам наряду с другими авторами представлено и мое творчество в целях изучения современной русской литературы. До этого мое творчество в учебных целях издавалось лишь на электронном носителе - диске в 2008 году Красноярской краевой детской библиотекой", - отметил литератор.

Интересно, что автором "Родная русская литература" также является наша соотечественница Наталья Наумова, которая родилась в 1955 году в Баку. Она окончила Ялтинское педагогическое училище, является членом Союза писателей Украины и России, автором множества сборников стихов.

"Родная русская литература" представляет из себя сборник художественных произведений писателей и поэтов Красноярского края с вопросами и заданиями для изучения родной русской литературы в пятом классе общеобразовательной школы. Книга содержит произведения эвенкийского фольклора, а также произведения эвенкийских и красноярских авторов. Все произведения сопровождены иллюстрациями, а также вопросами, заданиями, тестами, которые будут способствовать более глубокому изучению и пониманию их содержания. Сборник позволит детям расширить читательский кругозор и приобщиться к духовной культуре родного края.

Эльдар Ахадов родился 19 июля 1960 года в Баку. Начал сочинять уже в восемь лет, а в 15 лет его перевод сонета Уильяма Шекспира напечатали в газете Бакинского государственного университета. В Баку пытался поступить на исторический факультет Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет), но не прошел по баллам. Поэтому поступил на заочное отделение Азербайджанского индустриального института (АзИИ, ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности) и одновременно работал в Проектном институте. Затем поступил в Ленинградский горный институт (ныне - Санкт-Петербургский горный университет) и долгие годы работал по специальности на Крайнем Севере. С 1986 года живет в Красноярске. Однако все эти годы поддерживает с Азербайджаном непрерывную связь, где живет его мать, сестра и много родственников. Является автором более шестидесяти книг прозы и поэзии, обладателем литературных премий и медалей, лауреатом конкурсов и фестивалей, активно занимается общественной деятельностью. Называет литературу делом всей своей жизни, подчеркивая, что большинство его произведений основано на личном опыте.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)