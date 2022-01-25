Министр культуры вручил Омару Эльдарову и Фархаду Бадалбейли памятные нагрудные знаки "880-летие Низами Гянджеви" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с выдающимся скульптором-монументалистом, лауреатом Государственной премии СССР и Азербайджана, действительным членом Академии наук Азербайджана, академиком, ректором Азербайджанской государственной академии художеств, народным художником Омаром Эльдаровым и всемирно известным музыкантом, пианистом и композитором, лауреатом Государственной премии Азербайджана, ректором Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народным артистом СССР и Азербайджана Фархадом Бадалбейли, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

Деятели культуры были награждены памятными нагрудными знаками "880-летие Низами Гянджеви" и удостоверением, учрежденными министерством культуры Азербайджана.

Как отмечалось на встрече, 2021 год был объявлен в Азербайджане "Годом Низами Гянджеви", в рамках которого реализовано множество значимых проектов как в стране, так и за рубежом.

Анар Керимов подчеркнул, что внимание главы азербайджанского государства к творчеству и сохранению наследия выдающихся личностей страны является очень важным фактором для продвижения нашей культуры в мире.

"Низами Гянджеви - это личность, представляющая значение в общемировом масштабе. В течение года мы организовали множество мероприятий, концертов, спектаклей, проектов, связанных с 880-летием великого поэта и мыслителя. Одним из памятных событий знаменательного года стал Международный фестиваль Низами Гянджеви. В различных странах были установлены бюсты великого поэта и мыслителя, проведены литературно-художественные вечера, выставки, нацеленные на пропаганду творчества и идей Низами Гянджеви, который внес огромный вклад в развитие мировой литературы, пропагандировал гуманистические идеи", - сказал министр.

На встрече также прошел обмен мнениями о дальнейшем развитии национальной культуры и ее пропаганде за рубежом.

(Автор: Вугар Иманов)