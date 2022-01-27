Два портрета азербайджанца и японца (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел концерт камерного оркестра Cadenza под названием "Два портрета", сообщает Trend Life.

В концертной программе прозвучали произведения азербайджанских и японских композиторов – Айдына Азимова “Bitiq” и Тору Такэмицу “Nostalgiya”.

Cadenza как ансамбль был создан в 2016 году. Принимал участие в республиканских и международных фестивалях. Начиная с 2021 года, коллектив функционирует как оркестр. Оркестр проводит в городах и регионах музыкально-просветительские мероприятия, в которых представлены произведения, относящиеся ко всем периодам истории музыки. Целью деятельности коллектива также является сохранение традиций современного музыкального исполнительства в Азербайджане, восстановление и развитие традиций современных музыкальных ансамблей, созданных в нашей стране. Художественный руководитель - композитор Туркар Гасымзаде, концертмейстер-дирижер Самир Асадов.

(Автор: Вугар Иманов)