В Баку представлен проект, посвященный культурному наследию Польши в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась презентация проекта The Polish legacy in Baku and beyond, посвященного культурному наследию Польши в Азербайджане. Презентация организована посольством Польши и Бюро по туризму Азербайджана, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие представители культуры и науки, дипломатических миссий и творческой интеллигенции. На презентации выступили заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева, посол Польши в Баку Рафал Поборски, генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, председатель правления Союза архитекторов, заслуженный архитектор Эльбай Гасымзаде.

В рамках мероприятия были представлены медиа-проекты "Виды польского наследия в Азербайджане, снятые при помощи дронов" и "Польское наследие в Баку и регионах Азербайджана".

В конце XVII века в Азербайджане появились первые польские миссионеры - иезуитские монахи. Ко второй волне появления поляков на территории Азербайджана привели "нефтяной бум" XIX-XX веков и последовавшее за ним активное развитие города Баку.

Развивающемуся Баку требовались архитекторы, нефтяники, инженеры и другие специалисты. Одними из первых таких специалистов в нефтяной промышленности Баку стали Павел Потоцкий и Витольд Згленицкий. Они подготовили и реализовали проект по засыпке Бибиэйбатской бухты для добычи нефти. Эти исследования имели огромное значение для дальнейшего промышленного развития Азербайджана.

В то время главными городскими архитекторами Баку были поляки Иосиф Гославский, Казимир Скуревич, Иосиф Плошко и Евгений Скибинский. К творениям польских архитекторов относятся здание бывшей Городской Думы (ныне - здание Исполнительной власти Баку), Дворец Тагиева (ныне – Национальный музей истории Азербайджана), Тагиевская женская мусульманская школа (ныне – Институт рукописей НАНА), Дворец Мухтарова (ныне - Дворец счастья), Исмаилия (ныне - здание Президиума НАНА), Дом-музей Мстислава Ростроповича, здание Союза архитекторов, Государственный театр кукол, множество жилых домов.

На мероприятии было отмечено, что презентации проектов являются мостом культуры между двумя странами, направлены на дальнейшее изучение и пропаганду культурного наследия Польши в Азербайджане, а также способствуют развитию туризма и привлечению польских туристов в нашу страну.

(Автор: Вугар Иманов)