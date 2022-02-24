Азербайджанские артисты будут учиться у доцента Московской консерватории

БАКУ /Trend Life/ - Доцент кафедры вокала Московской консерватории имени П.И.Чайковского Екатерина Скусниченко приглашена руководством Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в Баку для проведения мастер-классов для солистов театра, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Мастер-классы пройдут с 3 по 11 марта.

Екатерина Скусниченко является лауреатом международных конкурсов вокалистов и долгие годы работала ведущей солисткой в Большом театре России. За годы работы в нем она исполнила ведущие партии в постановках "Турандот" (Лиу), "Богема" (Мими, Мюзетта), "Иоланта" (Иоланта), "Царская невеста" (Марфа), "Сила судьбы" (Леонора), "Отелло" (Дездемона), "Пиковая дама" (Лиза), "Мадам Баттерфляй" (Чио-Чио-Сан) и других.

Она выступала с выдающимися дирижерами, принимала участие в спектаклях ведущих режиссеров.

Ее гастроли с большим успехом проходили в Германии, Австрии, Италии, Испании, Финляндии, Швеции, Норвегии, Голландии, Франции, Черногории, Словении, Великобритании, Японии, Малайзии.

Ученики Екатерины Скусниченко становились лауреатами многих международных конкурсов вокалистов.

Она является членом Международного союза музыкальных деятелей, художественным руководителем концертно-творческого проекта "Территория сопрано", который направлен на взаимодействие начинающих одаренных певцов и уже состоявшихся профессионалов.

Кроме того, Екатерина Скусниченко - учредитель и генеральный директор ассоциации "Новая музыкальная территория", целью деятельности которой является популяризация классического национального молодежного искусства, развитие и распространение его в регионах России и за рубежом путем совместного творчества молодых музыкантов и мастеров сцены.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)