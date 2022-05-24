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В Баку обсуждены вопросы расширения пропаганды культуры и наследия тюркского мира (ФОТО)

Культура Материалы 24 мая 2022 22:56
В Баку обсуждены вопросы расширения пропаганды культуры и наследия тюркского мира (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Международном фонде тюркской культуры и наследия (МФТКН) состоялась встреча президента этой организации Гюнай Эфендиевой с новоизбранным генеральным секретарем ТЮРКСОЙ Султаном Раевым, сообщили Trend Life в пресс-службе МФТКН.

На встрече обсуждались вопросы по дальнейшему расширению сотрудничества между двумя братскими организациями и принятию совместных шагов в направлении пропаганды богатой культуры, истории, наследия тюркского мира.

Принимая во внимание важность провозглашения со стороны ТЮРКСОЙ города Шуша культурной столицей тюркского мира в 2023 году, стороны обсудили проведение совместных культурных мероприятий. Подчеркнув значимость широкомасштабной пропаганды древних материально-культурных ценностей тюркских народов на мировом уровне, руководители международных организаций тюркского сотрудничества обменялись мнениями о работе, которая может быть проделана в этом направлении.

В Баку обсуждены вопросы расширения пропаганды культуры и наследия тюркского мира (ФОТО)
В Баку обсуждены вопросы расширения пропаганды культуры и наследия тюркского мира (ФОТО)
В Баку обсуждены вопросы расширения пропаганды культуры и наследия тюркского мира (ФОТО)
В Баку обсуждены вопросы расширения пропаганды культуры и наследия тюркского мира (ФОТО)
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