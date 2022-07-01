Всемирный день бакинцев, или Камбэк в прошлое с азербайджанскими звездами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Первого июля отмечается Всемирный день бакинцев! Этот праздник пока не официальный, и впервые он стал отмечаться несколько лет назад азербайджанскими диаспорами в разных странах мира, после чего приобрел большую популярность в социальных сетях. Этот праздник объединяет всех, кто считает себя душой и сердцем бакинцем!

Было время, когда бакинцы ассоциировались с людьми с четками в руках (тесбей) и в кепках-"аэродромах", модных в прежние годы. Причем азартная игра в нарды и домино – это главное хобби коренных жителей Баку.

Кстати, именно в фильме видного кинорежиссера и сценариста, народного артиста Эльдара Гулиева (1941-2021) "В этом южном городе" прекрасно показаны образы жителей старого Баку.

Сейчас мужчин в кепках-"аэродромах" практически невозможно встретить на улицах города. Зато образы бакинцев из прошлого очень хорошо используют современные звезды в видеоклипах, фотосессиях и на концертах.

Trend Life предлагает посмотреть, кто из звезд отечественной эстрады и деятелей культуры не прочь сесть в машину времени и оказаться в Баку 50-х, 60-х, 70-х…

Когда бы говорим о Баку и бакинцах, то не можем не упомянуть заслуженного артиста Бахрама Багирзаде. Во-первых, он член той самой команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, во-вторых, Багирзаде – человек бесконечно любящий родной город, много его творческих, общественных инициатив связаны именно с Баку. Ну и в-третьих, его уже давно все называют "Вечный бакинец"…

Да, именно Бахрам Багирзаде в период выступления "Парней из Баку" на самой главной сцене КВН в Москве выходил в образе самого настоящего бакинца в кепке-"аэродроме".

Популярный исполнитель шансона Джейхун Бакинский родился в древней части Баку – Ичеришехер. Восточный колорит старинной архитектуры города сыграл важную роль в его творчестве. Бархатный голос, узнаваемый тембр с национальным колоритом принес певцу большую популярность. Джейхун Бакинский в сценических образах нередко использует образ бакинца пошлых лет, но это и естественно, ведь даже сценический псевдоним этого требует.

В репертуаре популярного исполнителя Азада Шабанова есть песни, которые исполняли корифеи азербайджанской эстрады, композиции из старых, но до сих пор любимых отечественных кинофильмов. Поэтому если мы видим Шабанова в кепке-"аэродроме", то это кажется нам закономерным и естественным.

Народный артист Азербайджана Эйюб Ягубов создал оркестр BigBand. Музыканты коллектива предстают в образах "бакылы гагашлар" в кепках -"аэродромах". А творчество самого Эйюба Ягубова – это вся прелесть романтики бакинского шансона.

Год назад победители "Евровидения-2011", известные азербайджанские исполнители Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал впервые после победы на конкурсе вновь спели вместе. Они перепели одни из самых популярных песен 1990 - начала 2000 годов. В проекте 10 İl Sonra артисты предстают в разных образах, среди которых можно увидеть Эльдара Гасымова, который играет в нарды во дворе, в руке у него тесбей. Ну и кепка-"аэродром" не стала исключением. Камбэк в прошлое звезды "Евровидения" оценили все поклонницы артиста.

Летом прошлого года фотографа Эльмар Мустафазаде представил выставку Məhlə ("Двор"). Экспозиция прошла в Ичеришехер под открытым небом с чаем из самовара и сладостями, где можно было примерить знаменитые кепки-"аэродромы". Тогда многие деятели культуры и искусства не упустили эту возможность, в том числе и руководитель НПО Arts Council Azerbaijan, известный художник Дадаш Мамедов.