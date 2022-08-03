Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По случаю Дня национального кино, отмечаемого в Азербайджане второго августа, в кинотеатре "Park Cinema Aygün Mall" состоялся закрытый показ анимационного фильма "Супер питомцы" для детей из детского приюта "Ümid yeri", сообщили Trend Life в Park Cinema.

На показе присутствовали около 50 детей, а также представители СМИ. Кроме того, была подготовлена ​​специальная развлекательная программа, чтобы сделать этот день незабываемым для юных зрителей.

"День национального кино - это праздник для всех, кто работает в киноиндустрии, и конечно же, для команды Park Cinema. В связи с этим мы решили отметить этот особенный день вместе с нашими маленькими друзьями из детского приюта "Ümid yeri", и запечатлеть эти яркие моменты в их памяти. Отмечу, что мы намерены превратить подобные мероприятия в традицию", - сказала PR-менеджер сети кинотеатров Park Cinema Сабина Багирова.

Она отметила, что азербайджанский кинематограф, отмечающий в этом году свое 124-летие, сыграл важную роль в культурной и духовной жизни нашего народа, пройдя уникальный путь развития, богатый замечательными событиями.

День национального кино - профессиональный праздник всех работников кинематографа, который отмечается в Азербайджане 2 августа. Учрежден 18 декабря 2000 года.