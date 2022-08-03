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Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)

Культура Материалы 3 августа 2022 18:11 (UTC +04:00)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)

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БАКУ /Trend Life/ - По случаю Дня национального кино, отмечаемого в Азербайджане второго августа, в кинотеатре "Park Cinema Aygün Mall" состоялся закрытый показ анимационного фильма "Супер питомцы" для детей из детского приюта "Ümid yeri", сообщили Trend Life в Park Cinema.

На показе присутствовали около 50 детей, а также представители СМИ. Кроме того, была подготовлена ​​специальная развлекательная программа, чтобы сделать этот день незабываемым для юных зрителей.

"День национального кино - это праздник для всех, кто работает в киноиндустрии, и конечно же, для команды Park Cinema. В связи с этим мы решили отметить этот особенный день вместе с нашими маленькими друзьями из детского приюта "Ümid yeri", и запечатлеть эти яркие моменты в их памяти. Отмечу, что мы намерены превратить подобные мероприятия в традицию", - сказала PR-менеджер сети кинотеатров Park Cinema Сабина Багирова.

Она отметила, что азербайджанский кинематограф, отмечающий в этом году свое 124-летие, сыграл важную роль в культурной и духовной жизни нашего народа, пройдя уникальный путь развития, богатый замечательными событиями.

День национального кино - профессиональный праздник всех работников кинематографа, который отмечается в Азербайджане 2 августа. Учрежден 18 декабря 2000 года.

Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
Park Cinema отметил День национального кино спецпоказом для детей (ФОТО)
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