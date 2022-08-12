Раскрасим природу в зеленый – выставка в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" в Баку прошла выставка художественных работ под названием "Təbiəti yaşıla boyayaq" ("Раскрасим природу в зеленый"), сообщили Trend Life в Центре.

В экспозицию вошли работы детей, подростков и молодежи.

Выставка прошла при поддержке Хатаинской районной организации партии "Ени Азербайджан", исполнительной власти Хатаинского района, и при организации районного Управления молодежи и спорта и Центра искусств "Хатаи".

На открытии присутствовали председатель Хатаинской районной организации партии "Ени Азербайджан" Вугар Рагимзаде, главный советник отдела общественно-политических и гуманитарных вопросов аппарата главы исполнительной власти Хатаинского района Мехрибан Исрафилова, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов, исполняющий обязанности заместителя начальника Управления молодежи и спорта Хатаинского района Эльвин Оруджев и другие.

На мероприятии было отмечено, что проведение подобных экспозиций имеет большое значение с точки зрения просвещения молодежи в вопросах экологии и защиты окружающей среды, а также служит выявлению и поддержке талантливой творческой молодежи.

В заключение мероприятия всем участникам были вручены дипломы.