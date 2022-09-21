Австрия и Венгрия рукоплещет азербайджанскому дирижеру (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В конце минувшей недели в двух культурных столицах Европы состоялись концерты с участием дирижера Ялчина Адигезалова, сообщает Trend Life. Азербайджанский музыкант был приглашен для открытия концертного сезона одного из старейших и лучших венгерских коллективов.

Под управлением маэстро музыканты Cольнокского симфонического оркестра (Szolnok Symphony Orchestra) дали три концерта в Вене и Будапеште. Программа состояла из произведений венских классиков: Симфонии No.6 - "Пасторальной" Людвига ван Бетховена, Двойного фортепианного концерта Вольфганга Амадея Моцарта, а также Скрипичного концерта американского композитора А. Шора и "Румынских танцев" выдающегося венгерского композитора Белы Бартока. Солистами выступили израильский скрипач Дмитрий Почтарь (первая скрипка Тель-Авивского филармонического оркестра), известная итальянская пианистка Роберта Пандольфи и кореянка Да Хи Ким. Концерты прошли в венском Мут-Холл зале (MuTh Concert Hall) и в легендарном зале Академии Листа в Будапеште. Более 1000 зрителей переполнивших один из лучших концертных залов Европы устроила овации азербайджанскому музыканту. После продолжительных аплодисментов маэстро повторил сочинение Белы Бартока на бис.

Следует отметить, что 21 cентября Ялчин Адигезалов продирижирует интересной программой в рамках XIV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли. В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прозвучат Симфонические мугамы "Раст" Ниязи и "Кюрд Овшары" Ф.Амирова, а также Четвертая симфония Акшина Ализаде. Любителям оперного жанра маэстро представит "Паяцы" Р.Леонкавалло (30 сентября) со звездным составом во главе с Тимури Гугушвили и "Натаван" В.Адигезалова (2 октября) с дебютом Сельджан Насибли в главной партии.