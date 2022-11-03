От легендарного Орфея до Баку - определился победитель поэтической битвы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку определился победитель второго поэтического конкурса "Poetry баттл с Ираной Гасымовой", организованного поэтессой, писательницей и режиссером Ираной Гасымовой, сообщает Trend Life.

Зарождение поэтических битв появились задолго до современности - времени, когда отпала надобность выяснять правоту физической силой. Как только человек научился составлять осмысленные предложения и обрамлять их рифмами, возникла потребность в соревнованиях словом. На заре цивилизации самым известным примером поэтических соревнований являются Истмийские игры, в которых судьи оценивали не только качество стихотворений, но и артистические навыки автора. По легенде, однажды в Истмийских играх принял участие сам Орфей и, конечно же, победил.

Второй поэтический конкурс "Poetry баттл с Ираной Гасымовой" был посвящен теме "Родина".

"Конкуренция - это синоним прогресса. Я думаю, проект вдохновит и будет мотивировать поэтов для создания различных произведений. Наша главная цель - приобщение широкой общественности к богатству поэтического мира, развитие способности эстетического восприятия и оценки лирических произведений и явлений", - отметила Ирана Гасымова.

Среди конкурсантов были как молодые, так и известные поэты - Зарема Манафова, Лейла Гурбанова, Наиля Габиб, Анара Ахундова, Дениз Абасова,

Сахиб Мамедов, Азиза Лайм и Ильмира Одинаева.

В состав жюри вошли - доцент кафедры виртуальной журналистики Азербайджанского университета языков, член Союза писателей Азербайджана, доктор философии по искусствоведению Нармина Агаси, руководитель pr-службы Libraff, основатель поэтического проекта 994fm Лала Алекберова, дизайнер и писательница Сабина Зулалова, основательница интеллектуального клуба и коммуникационной площадки NAC Нигяр Бабаева.

Победителем конкурса была признана Лейла Гурбанова, отмеченная специальным дипломом и призом.