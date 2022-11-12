Быть женщиной в Баку. В азербайджанском языке личные местоимения "Он" и "Она" не имеют различия (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее современного искусства состоялось открытие выставки "О", ставшая продолжением проекта "Быть Женщиной", сообщает Trend Life.

Концепция представленной выставки посвящена женщинам - их жизни, роли в обществе, радостях и проблемах. В азербайджанском языке личные местоимения "Он" и "Она" не имеют различия, как в написании, так и в произношении, и представляются как "О". Только в контексте становится ясно, какой пол имеется в виду. И это очень символично, так как суть темы гендерного равенства основана на гендерном единстве.

В экспозиции представлены работы Шахназ Агаевой (Азербайджан – Турция), Лейли Алекберовой (Азербайджан), Ирины Эльдаровой (Азербайджан), Фархада Никфама (Азербайджан), Тереcы Пуиг (Норвегия), Вюсала Рагима (Азербайджан), Нильса Скапанса и Карлиса Витолса (Латвия).

На открытии выступили представитель посольства Латвии в Азербайджане Вия Буша, сотрудник представительства ООН в Азербайджане Шамсия Мустафаева, куратор выставки, заслуженный художник Сабина Шихлинская и другие.

Было отмечено, что экспозиция представлена в рамках Международного проекта современного искусства "О" на тему гендерного равенства как продолжение проекта "Девичья башня", который реализуется посольством Латвии в Азербайджане в сотрудничестве с представительством ООН и посольством Норвегии в Турции. В этом году основная тема проекта посвящена резолюции Совета Безопасности ООН 1325 о женщинах, мире и безопасности, в которой подчеркивается роль женщин в построении устойчивого будущего.

Проект объединяет международных участников из различных областей современной культуры, чтобы дать им возможность поделиться своим опытом в области гендерного равенства, а также поразмышлять о пандемии и постконфликтных ситуациях, влияющих на жизнь женщин. В программе проекта было ранее представлено - авторская презентация творчества французского фотожурналиста Резы Дегати, показ фильма латвийского режиссера Инара Колмане "Bille", премьера спектакля азербайджанского режиссера Тарлана Расулова "Немного лучика солнца, немного дыхания ветра и еще немного любви" по одноимённой пьесе Исмаила Имана. Каждый элемент можно рассматривать как кирпичик в новой стратегии поддержки и укрепления социальной интеграции через искусство и культуру.