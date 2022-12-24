В Баку прозвучит "Молодёжная симфония"

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 27 декабря состоится концерт, посвященный 100-летию со дня рождения видного композитора, известного общественного деятеля, народного артиста СССР Рауфа Гаджиева (1922-1995), сообщили Trend Life в Филармонии.

Мероприятие будет организовано при поддержке министерства культуры Азербайджана, и пройдет в рамках музыкального фестиваля "Rauf Hacıyev – 100" (Рауф Гаджиев - 100).

На вечере выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста Фуада Ибрагимова.

Солистка программы - заслуженная артистка, исполнительница на скрипке Джейла Сеидова.

В программе прозвучат произведения композитора – "Молодёжная симфония" № 1, Концерт для скрипки и симфонического оркестра и "Симфонические танцы".

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