Представители Азербайджана участвуют в Международном оперном фестивале имени Шаляпина

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана принимают участие в Международном оперном фестивале имени Ф.И.Шаляпина, который с 30 января по 28 февраля 2023 года проходит в Казани (Республика Татарстан, Россия), сообщает Trend Life.

Международный оперный фестиваль имени Ф.И.Шаляпина является старейшим фестивалем оперного искусства в России, он проходит в Казани с 1982 года. В 1985 году фестиваль получил статус всероссийского, а в 1991 – международного.

В рамках программы фестиваля восьмого февраля состоится показ оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй", в которой партию Пинкертона исполнит заслуженный артист Азербайджана Азер Заде.

11 февраля будет продемонстрирована опера Джузеппе Верди "Набукко", которой будет дирижировать музыкальный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Эйюб Гулиев.

27 и 28 февраля состоится гала-концерт фестиваля, в числе участников которого выступят солист Большого театра России, народный артист Азербайджана Эльчин Азизов и солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народный артист Али Аскеров.