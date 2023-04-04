Два голоса и два любящих азербайджанских сердца на берегах Дуная (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Будапешт - столица Венгрии и один из самых красивых городов Европы, имеющий богатейшее историческое, архитектурное и культурное наследие, расположен на берегу Дуная. Поэтому Будапешт называют "Жемчужиной Дуная" или "Королевой Дуная". Конечно, вдоль берегов реки Дунай расположено немало красивых городов, но только Будапешт удостоен столь роскошных званий. Увидев красоту этого восхитительного города, понимаешь, что он действительно заслужил эти эпитеты. У этого города особенный шарм, обаяние и каждого своего гостя Будапешт приветствует с любовью.

"О любви в два голоса" – так был назван музыкально-поэтический вечер, организованный при поддержке посольства Азербайджана в Венгрии, сообщила Trend Life наша соотечественница из Будапешта, член Союза писателей Азербайджана, Британского поэтического общества и Европейского конгресса литераторов Лейла Бегим, которая также стала участницей вечера.

Другой участницей стала специальная гостья из Азербайджана, писательница, арт-менеджер и поэтесса Ульвия Ахундова.

Формат вечера соответствовал духу творчества азербайджанских поэтов, с древности беседовавших друг с другом в стихах. Поэтессы Ульвия Ахундова и Лейла Бегим представили свои композиции, объединившиеся в единый лирический диалог о любви. По задумке авторов вечера, поэтическое слово звучало на нескольких языках. Венгерский перевод стихов был представлен известным представителем азербайджанской диаспоры в Венгрии Светланой Абдуллаевой. Музыкальность поэтического слова Ульвии Ахундовой и Лейлы Бегим дополнял прекрасный аккомпанемент жительницы Будапешта, талантливой молодой пианистки Соны Агарзаевой. Гости - деятели искусства, представители венгерской общественности и любители поэзии, бурными аплодисментами выражали свои эмоции на вечере.