В этот вечер ложа пустовала, освещенная светом… - Гаджи Исмайлов о кончине Азера Паши Нематова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Смерть Азера Паши Нематова - это очень большая утрата для национальной культуры, театральной и режиссёрской сферы, сказал Trend Life ведущий актер Аздрамы, заместитель председателя Союза театральных деятелей, народный артист Гаджи Исмайлов.

Сегодня в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре прошла церемония прощания с видным театральным деятелем, известным режиссером, художественным руководителем и директором театра, председателем Союза театральных деятелей Азербайджана, кавалером орденов "Шохрат" и "Шараф", народным артистом, профессором Азером Пашой Нематовым.

"С Азером Пашой Нематовым мы были знакомы еще со времен учебы в Государственном университете культуры и искусств. Он поставил множество прекрасных спектаклей, реализовал проекты как художественный руководитель. Один из них это спектакль "Ölülər" (Мертвецы) по одноименной пьесе классика Джалила Мамедгулузаде, поставленный в Центре Гейдара Алиева в рамках проекта "Гейдар Алиев и национальное театральное искусство", посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера. Этот спектакль, в котором я так же принимаю участие, был ранее с успехом неоднократно поставлен на сцене Аздрамы. И вчера он был также представлен в Аздраме, но уже без Азера Паши Нематова. Мы даже не знали, как играть в этот вечер, хотели отменить спектакль, очень болела душа, и у всех после спектакля были слезы на глазах..." - сказал Гаджи Исмайлов.

По его словам, некоторое время назад Азеру Паше Нематову была сделана операция, и если ранее он смотрел спектакли из зрительного зала, то в связи с состоянием здоровья в последнее время сидел в директорской ложе.

"Каждый он раз вставал и приветствовал актеров и зрителей. Но в этот вечер ложа пустовала… Это место было освещено светом…Его там не было… Очень большая потеря для нашей культуры... Невосполнимая потеря…Он был большим мастером, режиссером, личностью, принципиальным, честным, добросовестным, идейным, со своим взглядом на жизнь и творчество, истинным профессионалом, и память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - добавил Гаджи Исмайлов.

Азер Паша Нематов родился 13 августа 1947 года в Баку в семье видного театрального режиссера, заслуженного деятеля искусств Зафара Нематова. Выпускник факультета театрального режиссера (курс народного артиста СССР Мехти Мамедова) Азербайджанского государственного института искусств им. М.Алиева (ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С 1972 по 1990 годы осуществлял творческую деятельность в Государственном театре юного зрителя, пройдя путь от ассистента режиссера до главного режиссера и художественного руководителя театра. В 1974-1976 годах работал в Ленинградском государственном театре юного зрителя. С 1990 года работал в Аздраме, где с 2015 года был художественным руководителем и главным режиссером театра. С 1991 года возглавлял Союз театральных деятелей Азербайджана. На протяжении творческой жизни с успехом представлял спектакли на фестивалях в России, Греции, Турции, Грузии, Таджикистане и других странах. Скончался вчера на 76 году жизни. Похоронен во второй Аллее почетного захоронения