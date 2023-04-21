Российская публика овациями встретила азербайджанского дирижера

БАКУ /Trend Life/ - Под управлением заслуженного артиста Азербайджана, дирижера Эйюба Гулиева в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани (Республика Татарстан, РФ) с огромным успехом прошел показ шедевра великого итальянского композитора Джузеппе Верди "Риголетто", сообщает Trend Life.

Партии в спектакле исполнили ведущие солисты Мариинского театра (Санкт-Петербург), Государственного камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера" и Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

По завершении спектакля публика овациями благодарила азербайджанского дирижера и всех участников постановки.

Отметим, что первая совместная работа дирижера, музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева с Театром оперы и балета имени Мусы Джалиля состоялась в июне 2021 года в рамках Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева, где с большим триумфом был показан балет великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь" в постановке нашего соотечественника, всемирно известного хореографа, заслуженного деятеля искусств России, художественного руководителя балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Эльдара Алиева.