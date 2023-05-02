Азербайджанская халяльная кухня будет представлена в Татарстане

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские повара примут участие в состязаниях международных сборных шеф-поваров из 15 стран, которые состоятся на площадке KazanForum 2023 (Международный экономический форум России и стран ОИС "Россия – Исламский мир: KAZANFORUM 2023"), сообщает Trend Life.

С 16 по 19 мая Казань (Республика Татарстан, Россия) станет центром мировой халяльной кухни. Сначала шеф-повара из 5 стран: Азербайджана, Малайзии, Турции, Узбекистана и Ирана разработают меню из 3 блюд, которое будет интегрировано в казанские рестораны.

Почетные гости форума смогут попробовать новинки на гала-ужине, а жители и туристы Казани в ресторанах города.

18-19 мая на площадке KazanForum 2023 в шатре площадью 1500 кв.м пройдут состязания международных сборных шеф-поваров из 15 стран.

Свои навыки в приготовлении блюд по стандартам халяль продемонстрируют представители Азербайджана, Турции, Узбекистана, Ирана, Саудовской Аравии, Кыргызстана, Алжира, Молдавии, России, Пакистана, Ливана, Малайзии, Казахстана и Туниса.

Оценивать участников будут международно-признанные шеф-повара.