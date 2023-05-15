Красный шар - это Я! Миру необходимо дарить позитив – открылась выставка Севиндж Абдиновой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В выставочном зале имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана состоялось открытие выставки Севиндж Абидовой под названием "Sevincin rəngləri" , сообщает Trend Life.

Выступившие на открытии секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Алиага Ибрагимов, проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Салхаб Мамедов, народный художник Акиф Аскеров, заслуженный художник Азад Алиев, директор галереи "Баку" Эльданиз Бабаев отметили, что вдова покойного художника Эльхана Гашимова, создателя сложных, но красивых сюрреалистических миров с глубокой историей и невероятными деталями, продолжает путь своего супруга. Севиндж Абидова - это художница, безгранично любящая искусство и глубоко преданная своему творчеству, желающая поделиться своей радостью с миром. Причем, радость – так переводится имя автора Севиндж и не случайно название экспозиции "Sevincin rəngləri" означает "Краски Севиндж или Радости".

В экспозиции представлено более ста работа в живописи и графике. где можно увидеть глубоко философские, серьезные и продуманные картины. Такие работы, как "Мои города", "Чувства дождя", "Пространство масок", "Чтец", "Хаос", "Бесхребетный", "Чуть-чуть", "Анатомия города", поражающие смелостью мышления, цветовыми контрастами, живописностью и изображением душевных воспоминаний, жизненных переживаний.

И что самое интересное, почти в каждой живописной работе она отразила себя в форме красного шара. По ее словам, этот символ позитивной энергии, который она хочет передать миру.

"Миру необходимо дарить позитив.Красный цвет символизирует огонь, жизнь, энергию, волю, борьбу, страсть. Если выбрала красный – ты полна жизненных сил и энергии, решительна, уверена в себе. Своей энергией вдохновляешь всех, кто находится рядом.", - говорит Севиндж Абидова, выпускница Художественного училища имени Азима Азимазаде, Государственного института культуры и искусств, член Союза художников Азербайджана.

А шар означает мир, вечность, солнце и луну, некую власть над вселенной и даже императорское достоинство. Обычно императоры держат в левой руке как символ далеко простирающейся власти. Шар, водруженный на основание, означает небо, а в алхимии коронованный шар - это философский камень, который иногда называют Великим Королем.

Но главное в этих картинах гамма цветов! О том, как влияют на человека цвета, их сочетания и формы, написаны целые трактаты, созданы теории и даже придуманы методы терапии. Теория цвета лежит в основе маркетинга, индустрии моды, красоты, дизайна и даже диетологии. Картина, подобранная в правильной цветовой гамме, положительно скажется на эмоциональном состоянии. Так как же выбрать позитивную картину для хорошего настроения? Что важнее: ее художественная ценность, сюжет или цветовое сочетание? Что выберите вы?

Фото - Вугар Иманов