Коллектив Агдамского драматического театра показал в Баку спектакль "Şuşadan gələn səs" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В большом зале Союза театральных деятелей Азербайджана (СТДА) в Баку состоялся показ спектакля Агдамского государственного драматического театра "Şuşadan gələn səs"(Голос города Шуша), сообщает Trend Life.

Показ прошел при организации министерства культуры и Союза театральных деятелей Азербайджана в рамках проекта "Qonaq teatr" (Театр - гость).

Показ постановки "Şuşadan gələn səs" вызвал большой интерес у бакинских театралов, мероприятие также посетили известные деятели культуры и искусства.

Постановка отражает события 44-дневной Отечественной войны. Спектакль поставлен режиссером Керимом Гасанли по произведению Надира Гадимли.

После демонстрации спектакля со стороны Союза театральных деятелей Азербайджана коллективу Агдамского государственного драматического театра была вручена Почетная грамота за заслуги в развитии театрального искусства.