В Университете ADA открылся международный фестиваль с участием посольств 35 стран (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Университете ADA открылся одиннадцатый международный фестиваль с участием посольств 35 стран, ставший ежегодной традицией в жизни вуза, сообщает Trend Life.

Мероприятие вызвало большой интерес молодежи и стало большим праздником для гостей выставки.

Главная цель - предоставить информацию о каждой стране, ее истории, политике, экономике, традициях, культуре, туристических возможностях.

На фестивале участники знакомятся со стендами стран, печатной продукцией, буклетами, литературой, блюдами национальной кухни, образцами национальной одежды и музыкальными инструментами, возможностями получения образования в этих странах.

Также здесь можно ознакомиться с музыкальной культурой разных народов, студенты представляют национальные танцы. Фестиваль не только способствует диалогу между народами, но и помогает в ознакомлении азербайджанских студентов с культурой различных стран, в выборе будущей специальности, иностранного языка для изучения, а также налаживании дружеских отношений со сверстниками.

Фото - Вугар Иманов