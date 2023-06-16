Во Дворце Гейдара Алиева состоится первый соло-концерт озана Араза Эльсеса

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 30 сентября в 19.00 состоится первый соло-концерт известного озана тюркского мира Араза Эльсеса из Швеции под названием "Sevgili yurdum" (Любимый край), сообщает Trend Life.

51-летний озан (ашуг) Араз Эльсес родился в городе Сулдуз (ныне Негеде - в провинции Западный Азербайджан). С начала 90-х Эльсес был вынужден эмигрировать, жил в Норвегии, а с 2000 года живет в Швеции. Он яляется и исполнителем, и автором музыки и слов. Работает стоматологом и параллельно даёт концерты в разных странах мира, исполняя патриотические песни, пропагандируя музыку, культуру, искусство, литературу и традиции азербайджанцев, призывая к единству тюркского мира .

В концертной программе будут представлены популярные и новые композиции автора. Цена билетов от 20 до 80 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/ru/events/concerts/araz-elses/94159

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