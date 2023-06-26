Представители Азербайджана приняли участие в Лаборатории режиссеров в Москве - саунд-драма и мультикультурный спектакль

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана приняли участие в Лаборатории режиссеров стран СНГ, Балтии и Грузии, которая прошла в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова в Москве (Россия), сообщили Trend Life в пресс-службе Союза театральных деятелей Азербайджана.

Лаборатория организована Международной конфедерацией театральных союзов и при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ.

Нашу страну на этом мероприятии представили режиссер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Мехман Фатуллаев и режиссер Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига Анар Мамедов.

В этом году Лаборатория была посвящена памяти Валерия Шадрина – создателя и президента Международной конфедерации театральных союзов.

В пространстве Центра драматургии и режиссуры за 11 дней молодые актеры и режиссеры из стран СНГ с удовольствием перенимали авторский метод режиссера Владимира Панкова – саунд-драму.

Первая Лаборатория для молодых деятелей театра прошла в 2008 году, встреча 2023 года – десятая по счету.

Результатом проекта стал мультикультурный спектакль по рассказам А.П.Чехова.