В Стамбуле состоялся поэтический перформанс Ираны Гасымовой "КиноЛирика" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Стамбуле, в книжном магазине Hümanist kitabevi, состоялся поэтический перформанс члена Союза Писателей Азербайджана, автора поэтических сборников Ираны Гасымовой под названием "КиноЛирика", сообщила Trend Life поэтесса.

Ирана Гасымова продекламировала собственные стихотворения, которые визуально отражали кадры из популярных кинофильмов. Впервые этот проект был презентован в 2017 году в Баку в Пространстве современного искусства YARAT. Тогда название проекта звучало как Səssiz Fəryad. Так же проект несколько раз демострировался в Cine Club в Landmark. Проект "КиноЛирика" был также представлен и получил признание у зрителей в Тбилиси, Москве и Санкт- Петербурге. Данный проект был придуман и срежиссирован самой поэтессой.

Напомним, что Ирана Гасымова снимала короткометражные фильмы в Израиле во время учебы, также в Баку было снято несколько социальных роликов. В этом году она поставила поэтический спектакль "Мужчина и Женщина", где выступила как автор сценария, режиссер и исполнительница главной роли. Спектакль прошел в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова. Год назад в том же театре, по ее пьесе и сценарию, она поставила сатирический спектакль "Чего хотят женщины". Она является автором и организатором популярных поэтических проектов "Классика поэзии с Ираной Гасымовой", "Poetry баттл с Ираной Гасымовой" и "Открытый поэтический микрофон с Ираной Гасымовой".