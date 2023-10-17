Его называли "Карабахским соловьём"… В Баку пройдет концерт памяти Сахавата Мамедова

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 25 октября состоится концерт, посвященный 70-летию со дня рождения ханенде Сахавата Мамедова (1953 - 1991), сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

На концерте в исполнении ансамбля "Карабах" прозвучат песни и теснифы из репертуара Сахавата Мамедова. Отметим, что художественным руководителем ансамбля является заслуженный артист Азербайджана, ханенде Фируз Сахават, концертмейстером - заслуженный артист, исполнитель на таре Алиага Садиев.

Сахават Мамедов родился 23 октября 1953 года в Агдамском районе. В 1971 году поступил в музыкальное училище имени Асафа Зейналлы (сейчас – Бакинский музыкальный колледж). С 1983 по 1988 годы обучался в Азербайджанском государственном институте искусств (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

Сахавата Мамедова часто называют "золотым голосом" Азербайджана и "Карабахским соловьём". Его исполнение мугамов оставило неизгладимый след в искусстве Азербайджана.

Сахават Мамедов погиб 30 сентября 1991 года в автомобильной катастрофе.

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