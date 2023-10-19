13-летняя азербайджанка выступила на Международном фестивале "Белая трость" в Москве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представительница Азербайджана – 13-летняя жительница Масаллинского района Сарынгюль Захидли приняла участие в ХIV детском Международном благотворительном фестивале "Белая трость" в Москве (Россия), сообщает Trend Life.

В отборочных турах смотра участвовали около 500 детей с нарушениями зрения из 11 стран. Гала-концерт XIV Международного благотворительного фестиваля "Белая трость" состоялся в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве. На мероприятии, приуроченном к Международному дню белой трости - символу незрячего человека, который отмечается ежегодно 15 октября, выступило более 70 исполнителей.

На концерте Сарынгюль Захидли вместе с другими финалистами из разных стран исполнила несколько песен из репертуара известных певцов. В заключение все участники вместе с народной артисткой России Дианой Гурцкой, являющейся идейным вдохновителем фестиваля, исполнили композицию "Крылья добра".

Наряду с этим, для участников детского Международного благотворительного фестиваля "Белая трость" была организована экскурсия по достопримечательностям и памятным местам столицы России.

"Белая трость" – международный благотворительный фестиваль, который с 2010 года ежегодно объединяет талантливых детей с ограничениями по зрению и звезд шоу-бизнеса на одной сцене. Организатором фестиваля выступает благотворительный фонд помощи незрячим и слабовидящим детям "По зову сердца" Дианы Гурцкой.