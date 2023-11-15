В Баку состоялась презентация Карабахского ковра "Хатаи" начала XVII века (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялась презентация Карабахского ковра "Хатаи", относящегося к началу XVII века, сообщает Trend Life. Данный экспонат, хранившийся в зарубежной частной коллекции, приобретен музеем и возвращен на родину.

Мероприятие было посвящено 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Организаторы мероприятия – министерство культуры Азербайджана и Азербайджанский национальный музей ковра.

Презентация нового экспоната состоялась в преддверии годовщины включения азербайджанского ковра в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО и 117-летия со дня рождения инициатора основания музея ковра, выдающегося ученого, художника по ковру, народного художника Лятифа Керимова.

В композиции нового экспоната, в котором ощущается влияние дворцовых ковров эпохи Сефевидов, отражены стилизованные растительные и зооморфные орнаменты, типичные для Карабахских ковров.

В этой насыщенной композиции между перекрещивающимися "рукавами" орнамента "Хатаи" расположены изображения драконов, характерные для многих памятников искусства тюркских народов. Изображения драконов, широко используемые в азербайджанском ковроткачестве, известны как композиция "Хатаи". Хата, или хатаи – это одно из племен, стоящих у истоков этногенеза азербайджанского народа.

Отметим, что ковры "Хатаи" в XVII веке ткали в Карабахе и экспортировали их за рубеж. Сейчас они считаются жемчужинами коллекций ведущих музеев и частных коллекций во всем мире.

На мероприятии также презентован сотканный Отделом традиционных технологий тактильный фрагмент малого размера данного экспоната, предназначенный для людей с ограниченными возможностями зрения.

За последние годы Азербайджанский национальный музей ковра достиг значительных успехов в сохранении и популяризации образцов национального наследия, а также в пополнении своих коллекций. Возвращение Карабахских ковров "Хатаи" на Родину – это важное историко-культурное событие не только сугубо музейного, но и национального масштаба.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!