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Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)

Культура Материалы 21 декабря 2023 13:27 (UTC +04:00)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра (АНМК) в Баку состоялась презентация первого тома книги Xəttin şifrəsi (Шифр линии) ведущего научного сотрудника Отдела научных исследований и сохранения национального наследия Музея ковра, профессора Азербайджанской государственной академии художеств, заслуженного художника Мамедгусейна Гусейнова, сообщает Trend Life.

Монография содержит объяснения понятий "точка" и "линия", изображенных на коврах, и влияние этих геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев и других тюркоязычных народов.

В работе также отражены семантические значения точек и линий, украшающих другие образцы декоративно-прикладного искусства. Автор раскрыл символические особенности линий в историко-философском аспекте. Новое издание, богато иллюстрированное, призвано стать ценным источником для будущих исследователей.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители науки и культуры, творческой интеллигенции и молодежи. В выступлениях была отмечена ценность нового издания, основанного на многолетних исследованиях в деле изучения нашей истории и национального наследия.

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Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)
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