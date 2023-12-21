Влияние геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра (АНМК) в Баку состоялась презентация первого тома книги Xəttin şifrəsi (Шифр линии) ведущего научного сотрудника Отдела научных исследований и сохранения национального наследия Музея ковра, профессора Азербайджанской государственной академии художеств, заслуженного художника Мамедгусейна Гусейнова, сообщает Trend Life.

Монография содержит объяснения понятий "точка" и "линия", изображенных на коврах, и влияние этих геометрических элементов на мифологическое мировоззрение азербайджанцев и других тюркоязычных народов.

В работе также отражены семантические значения точек и линий, украшающих другие образцы декоративно-прикладного искусства. Автор раскрыл символические особенности линий в историко-философском аспекте. Новое издание, богато иллюстрированное, призвано стать ценным источником для будущих исследователей.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители науки и культуры, творческой интеллигенции и молодежи. В выступлениях была отмечена ценность нового издания, основанного на многолетних исследованиях в деле изучения нашей истории и национального наследия.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!