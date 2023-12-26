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Азербайджанский музей ковра подарил детям новогодний праздник (ФОТО)

Культура Материалы 26 декабря 2023 11:36 (UTC +04:00)
Азербайджанский музей ковра подарил детям новогодний праздник (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку прошло праздничное мероприятие по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается 31 декабря, и наступающего Нового года, сообщает Trend Life.

В исполнении учащихся Детской школы искусств №2 имени Вагифа Мустафазаде, Детской музыкальной школы №7 имени Гусейнгулу Сарабского, Детского творческого центра "Şərq çırağı", танцевальных коллективов "Uğurum", "Röya", "Qafqaz Vurğunları", ансамбля песни и танца "Azərbaycan Ritmləri" были представлены музыкальные и танцевальные номера в различных жанрах.

Наряду с этим, музей ковра организовал для участников праздничного мероприятия различные мастер-классы по декоративно-прикладному искусству на новогоднюю и зимнюю тематику.

Мероприятие, организованное детским отделом, подарило юным друзьям музея новогоднее настроение и радостные эмоции.

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Азербайджанский музей ковра подарил детям новогодний праздник (ФОТО)
Азербайджанский музей ковра подарил детям новогодний праздник (ФОТО)
Азербайджанский музей ковра подарил детям новогодний праздник (ФОТО)
Азербайджанский музей ковра подарил детям новогодний праздник (ФОТО)
Азербайджанский музей ковра подарил детям новогодний праздник (ФОТО)
Азербайджанский музей ковра подарил детям новогодний праздник (ФОТО)
Азербайджанский музей ковра подарил детям новогодний праздник (ФОТО)
Азербайджанский музей ковра подарил детям новогодний праздник (ФОТО)
Азербайджанский музей ковра подарил детям новогодний праздник (ФОТО)
Азербайджанский музей ковра подарил детям новогодний праздник (ФОТО)
Азербайджанский музей ковра подарил детям новогодний праздник (ФОТО)
Азербайджанский музей ковра подарил детям новогодний праздник (ФОТО)
Азербайджанский музей ковра подарил детям новогодний праздник (ФОТО)
Азербайджанский музей ковра подарил детям новогодний праздник (ФОТО)
Азербайджанский музей ковра подарил детям новогодний праздник (ФОТО)
Азербайджанский музей ковра подарил детям новогодний праздник (ФОТО)
Азербайджанский музей ковра подарил детям новогодний праздник (ФОТО)
Азербайджанский музей ковра подарил детям новогодний праздник (ФОТО)
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