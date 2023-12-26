Азербайджанский музей ковра подарил детям новогодний праздник (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку прошло праздничное мероприятие по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается 31 декабря, и наступающего Нового года, сообщает Trend Life.

В исполнении учащихся Детской школы искусств №2 имени Вагифа Мустафазаде, Детской музыкальной школы №7 имени Гусейнгулу Сарабского, Детского творческого центра "Şərq çırağı", танцевальных коллективов "Uğurum", "Röya", "Qafqaz Vurğunları", ансамбля песни и танца "Azərbaycan Ritmləri" были представлены музыкальные и танцевальные номера в различных жанрах.

Наряду с этим, музей ковра организовал для участников праздничного мероприятия различные мастер-классы по декоративно-прикладному искусству на новогоднюю и зимнюю тематику.

Мероприятие, организованное детским отделом, подарило юным друзьям музея новогоднее настроение и радостные эмоции.

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