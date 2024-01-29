Волшебные звуки флейты в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

Оркестр выступил под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова. Солист программы - Ниджат Мамедов (флейта).

На концерте прозвучали Сюита "Ma mère l'oye" Мориса Равеля, Концерт-пастораль для флейты с оркестром Хоакина Родриго, Сюита №2 "El sombrero de tres picos" Мануэля де Фалья.

Ценители классической музыки очень тепло приняли концертную программу, каждый музыкальный номер сопровождался аплодисментами. Оркестр, дирижер и солисты показали свое прекрасное исполнительское мастерство. Звуки флейты захватили публику и унесли слушателей в волшебный мир музыки.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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