В Гянджинской филармонии впервые с концертом выступит ханенде Тайяр Байрамов

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова впервые с концертом выступит заслуженный артист Азербайджана, ханенде Тайяр Байрамов, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии. Концерт в рамках проекта филармонии Muğam gecələri состоится 30 марта в 19.00.

На вечере прозвучат композиции мугама, теснифы и народные песни. Вместе с Байрамовым в этот вечер выступят заслуженная артистка Чинара Муталлибова (канон), Рашад Ибрагимов (тар), Тебриз Юсубов (кяманча), Адиль Муслимов (балабан), Фархад Гадиров (уд), Вюсал Байрамов (нагара), Сайяр Теймуров (гавал).

Билеты можно приобрести в кассах Гянджинской государственной филармонии и онлайн на iticket.az.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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