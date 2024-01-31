"Родина моя" – выставка гобеленов Адиля Шихалиева в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку открылась персональная выставка заслуженного художника Азербайджана, мастера по гобелену Адиля Шихалиева, сообщает Trend Life.

На выставке, посвященной 50-летию творческого пути художника, представлено до 30 гобеленов – "Письмо из Карабаха", "Путь к Победе", "Шуша" (триптих), "Родина моя", "Свадьба в Шуше", портретный гобелен "Гейдар Алиев", посвященный общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву. Эти работы отражают исторические моменты из жизни страны, повествуют о событиях былых и недавних времен.

Посетители экспозиции получили возможность ознакомиться с такими работами художника как "Гранатовый сад", "Мшистые камни", "Золотая рыбка", наполненными абшеронскими мотивами и занимающими важное место в его творчестве, с гобеленами на самые разные темы с изображениями цветов, деревьев и животных – как реальных, так и мифических, а также с работой "Кочевье", в композицию которой включены национальные элементы.

На выставке представлены не только гобелены Адиля Шихалиева, но и питающие его идеи нити, окрашенные натуральными красителями самим художником, а также растения, из которых получают красители для пряжи.

На открытии выступили председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, исполняющая обязанности директора Азербайджанского национального музея ковра Мира Мамедханова, директор Азербайджанского национального музея искусств, заслуженный работник культуры Ширин Меликова и другие деятели искусства, которые дали высокую оценку творчеству мастера по гобелену Адиля Шихалиева.

Было отмечено, что зрителям открылся удивительный творческий мир художника - участника многих местных и зарубежных выставок, использовавшего по максимуму все возможности гобеленовой техники при создании работ "Страна огней" и "Осенние цветы".

Выставка продлится до 6 марта.

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