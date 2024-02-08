БАКУ /Trend Life/ - Жюри первого Фестиваля мобильных фильмов CINEMO приступило к работе, сообщил Trend Life учредитель и руководитель проекта, киноактер Руслан Сабирли.

"Оргкомитет фестиваля провел проверку мобильных фильмов на их соответствие правилам участия и требованиям. Был принят 71 фильм из 150 присланных на фестиваль, после чего отправленных жюри. Для сохранения объективности имена состава жюри не разглашаются до завершения голосования. Хотелось бы отметить, что члены жюри проводят голосование не совместно, а по отдельности, т.е. не зная об оценках друг друга, что также обеспечивает объективность результатов", - отметил Руслан Сабирли .

Напомним, что победители CINEMO Mobil Film Festival получат денежные призы в следующих размерах:

В номинации "Художественный фильм": первое место – 2 000 azn, второе место – 1 500 azn, третье место – 1 200 azn

В номинации "Документальный фильм": первое место – 1 500 azn, второе место – 1 200 azn, третье место – 1 000 azn.

В номинации "Социальный ролик": первое место – 1 200 azn, второе место – 1 000 azn, третье место – 800 azn.

Цели фестиваля, который проходит под слоганом "Fikir çəkmə, Telefona çək!" - поддержка творческой активности молодежи, популяризация мобильного кинопроизводства среди молодежи, повышение знаний молодежи в области кино, выявление талантливых мобильных фотографов и кинематографистов, продвижение социальных ценностей посредством широких возможностей мобильной съемки, установление творческих связей между талантливой молодежью.

CINEMO Mobil Film Festival проводится при поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики в рамках "Творческой недели", организованной министерством культуры. Церемония награждения победителей будет транслироваться на странице официального сообщества стримеров ТикТок в Восточной Европе и Центральной Азии. https://www.tiktok.com/@tiktoklive_cis.

Подробную информацию можно получить на сайте www.cinemoff.com, а также в соцсетях:

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