Триумф Наргиз Алияровой в знаменитом Карнеги-холле в Нью-Йорке – посвящается Арифу Меликову (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Очередным успехом было ознаменовано выступление известной пианистки, заслуженной артистки Азербайджана, лауреата международных конкурсов, основателя общества National Music & Global Culture Society в США, доктора философии по искусствоведению, профессора Наргиз Алияровой в знаменитом Карнеги-холле в Нью-Йорке, сообщает Trend Life.

Вечер был посвящен 90-летию со дня рождения выдающегося композитора, кавалера государственных орденов, лауреата Государственных премий Азербайджана, народного артиста СССР и Азербайджана Арифа Меликова (1933 - 2019).

Все билеты были раскуплены за несколько дней до концерта, на афише красовалась красная лента с надписью "sold out". В концертной программе Наргиз Алиярова исполнила пьесы для фортепиано из балета Арифа Меликова "Легенда о любви". Пианистка рассказала о сюжетной линии балета, о центральной роли этого произведения в творчестве Арифа Меликова, подчеркнув, что балет ставился на десятках сцен мира и входит в сокровищницу музыкального искусства. На вечере были также исполнены произведения мировых классиков Людвига ван Бетховена, Фридерика Шопена, Николая Метнера и Клода Дебюсси.

По окончании вечера зрители бурными овациями приветствовали Наргиз Алиярову, неоднократно вызывая ее на сцену. Наргиз Алиярова также исполнила вальс Шопена на бис.

Главная цель National Music & Global Culture Society (Национальная музыка и глобальная культура) – пропаганда музыки народов мира. Как исполнитель и ученый-музыковед Наргиз Алиярова вносит вклад в развитие и пропаганду азербайджанской музыкальной культуры. Она выступала на многих престижных сценах мира, в том числе в Карнеги-холле в Нью-Йорке и Кеннеди центре в Вашингтоне. Заслуженная артистка организовывала международные конкурсы и проводила вечера, посвященные выдающимся азербайджанским композиторам Фикрету Амирову, Узеиру Гаджибейли и т.д.

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