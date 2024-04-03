Незабываемые дни в Азербайджане - худрук "Песняры" Роман Козырев (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Дней культуры Беларусь в Азербайджане с 1 по 4 апреля представлена яркая программа, отражающая традиции, фольклор, художественные промыслы, кинематограф, искусство, музыку и танцы, сообщает Trend Life. На торжественной церемонии открытия во Дворце Гейдара Алиева Белорусский государственный ансамбль "Песняры" представил ряд композиций и музыкальный сюрприз.

"Мы несколько раз приезжали в Баку с концертами и всегда это незабываемые дни. Гостеприимство, культура, традиции, кухня и даже погода все благоволит прекрасным чувствам. Сегодняшнее выступление в рамках Дней культуры Беларуси в Азербайджане особенное и большое событие, в связи с чем представили лучших хиты коллектива. И конечно же очень хорошо подготовились, представив в заключении музыкальный сюрприз - песню легендарного Муслима Магомаева "Азербайджан" на азербайджанском и русском языке, чтобы было очень тепло встречено зрителями, стоя приветствующих всех артистов в этот момент вышедших на сцену. Концерт прошел на высоком уровне и благодарим всех за добрый и радушный прием. Приглашаем всех в гости в Беларусь!", - сказал Trend Life директор и художественный руководитель ансамбля "Песняры" Роман Козырев (в коллективе с 2003 года, клавишник и аранжировщик).

"Песняры" - белорусский вокально-инструментальный ансамбль (ВИА) под управлением народного артиста СССР Владимира Мулявина (1941-2003), созданный в Минске в 1969 году. Известен широкой аудитории по песням: «Косил Ясь конюшину», «Белоруссия», «Вологда», «За полчаса до весны», «Беловежская пуща» и многим другим. В основе стиля «Песняров» лежал белорусский фольклор: коллектив включал в репертуар эстрадные обработки народных песен, а тексты были посвящены белорусской культуре и истории.

"Мы – молодое поколение ансамбля продолжаем славные традиции возрождения белорусской песни, заложенные нашим основателем В.Мулявиным, сохраняем «золотой» песенный фонд нашего ансамбля, выпускаем новые альбомы, создаем яркие концертные программы, принимаем участие в престижнейших мероприятиях, активно гастролируем в Беларуси и за рубежом", - говорят артисты.

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