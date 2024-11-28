Кямран Шахмардан отметил юбилей White and black в Финляндии театральным праздником (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В городе Иматра Финляндии прошел 20-й Международный театр-фестиваль White and black (Черное и белое), организованный нашим соотечественником Кямраном Шахмарданом – создателем и художественным руководителем White and black, режиссером, актером, членом Союза театральных деятелей Финляндии, Культурного фонда Финляндии, Международного Союза кукольных театров (UNIMA) и Europa Move Award, обладателем международных премий.

За 20 лет на White and black были представлены постановки из более чем 55 стран, и в нынешнем юбилейном сезоне за девять дней было показано 14 спектаклей из восьми стран, сказал в интервью Trend Life Кямран Шахмардан.

"На фестивале были как финские, так и зарубежные ведущие артисты. Все выступления юбилейного фестиваля были уникальными, в Финляндии их показывали только в Иматре. Объединяющим фактором, выходящим за рамки жанров спектаклей, является визуальная составляющая. В репертуар театрального фестиваля "Черное и белое" входят традиционная драматургия, физический театр, танцевальный театр, цирк, музыка и кино. Помимо основной программы, на фестивале были представлены выступления уличных театров из нескольких стран", - сказал Шахмардан.

По его словам, в современном, подчас жестком мире, человек должен не только выжить, но и сохранить свою человечность.

"Миссия искусства - исследовать душу, искать истину, помогать лечить раненые сердца и способствовать миру и справедливости. Это так же важно для общества, как и для каждого зрителя. На протяжении 20 лет наш фестиваль внимательно следит за реакцией аудитории. Мы стараемся традиционно представлять публике концептуальные спектакли. Хочу отметить, что в этом году на нашем мероприятии было несколько премьер", - отметил он.

Фестиваль открылся выступлением Barcelona Flamenco Ballet, самого известного театра фламенко в Испании, со спектаклем "Кармен". Из Берлина на фестиваль приехал замечательный танцевальный театр cie.toula limnaios, выступивший более чем в 40 странах, со спектаклем Staubkinder. Международное Kabaret Kalashnikov представило шоу Taverna Stories. Из Финляндии Kauri Honkakoski представил спектакль Hinterland, а Kimmo Pohjonen – визуальное шоу UZone. В программе фестиваля было показано культовое цирковое шоу OLE!, получившее международные награды. Кульминацией фестиваля и одновременно финальным спектаклем стала постановка "Страна глухих" Jaunais Rigas Teatris, которую представил всемирно известный латвийский режиссер Алвис Херманис.

В этом году в программу фестиваля также были включены танцевальные и клоунские мастер-классы, состоялась мировая премьера документального фильма "Что делать".

Кямран Шахмардан был удостоен награды за вклад в театральное искусство. Режиссер также представил премьеру спектакля "Предчувствия", созданного театром White and black и Городским театром Лаппеэнранты.

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