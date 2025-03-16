Вагиф Мустафазаде – 85. Гений, сотворивший историю музыки

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполнилось 85 лет со дня рождения выдающегося пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, заслуженного артиста Вагифа Мустафазаде, сообщает Trend Life.

Вагиф Мустафазаде прожил короткую (всего 39 лет), но яркую и содержательную жизнь. Был лауреатом джазовых фестивалей в Монако, Грузии, Эстонии, Украине, Азербайджане, Узбекистане, музыкальным руководителем грузинского ансамбля "Ореро", основателем "Кавказ" при Грузинской государственной филармонии и вокального квартета "Лейли" и ВИА "Севиль" при Государственном радио Азербайджана, коллектива "Мугам", успешно гастролировал по городам СССР и странам Латинской Америки. Он был первым в СССР джазовым исполнителем, получившим звание "Заслуженного артиста", завоевав любовь миллионов своей самобытностью, виртуозной техникой, своеобразным гармоническим языком музыки. Композитор написал больше 1300 произведений, среди которых были также симфоническая и камерная музыка, фортепианные пьесы. Мастер, синтезировав джазовую музыку с азербайджанским мугамом, имеющим глубокие корни, создал уникальные произведения, вошедшие в сокровищницу мировых музыкальных жемчужин. Нововведения, сделанные им в музыке, актуальны и сегодня, и многие музыканты используют в своих выступлениях синтез джаза и мугама, созданный Вагифом Мустафазаде.

Его имя входит во Всемирную энциклопедию джаза.

"В. Мустафазаде - один из лучших пианистов мира", президент Вашингтонского джаз-клуба Д. Бэкер

"В. Мустафазаде - пианист, который имеет свой, ярко выраженный почерк. Он великолепно играет свой джаз, умело использует азербайджанский колорит. Он смело может быть примером для многих джазменов", польский музыкант П. Бродовски

"В. Мустафазаде пианист экстракласса, которому трудно найти равных в джазе. Это самый лиричный пианист, которого я слышал", американский музыкант и критик Уиллс Коновер

"Его музыка удивительно современна, и в то же время от неё веет таинствами древних кавказских мелодий, воспетых поэтами не одного поколения. Это сказка, рассказанная Шехерезадой в 1002 ночь!", шведский пианист Я. Юханссон.

Председатель Благотворительного фонда Вагифа Мустафазаде и Директор Дома-музея и Афаг Алиева часто вспоминает, как приходила в этот дом, как ее в дверях встречала любимая тетя – мать пианиста Зивяр Мустафазаде, одна из первых азербайджанских пианисток, прекрасный знаток мугама, ученица великого композитора Узеира Гаджибейли. Отец Азиз был майором медицинской службы. Гениальность Вагифа проявилась уже в самом раннем возрасте - в три года повторял на пианино в точности исполнение своей матери "Баяты – шираз". Имея абсолютный слух, Вагиф легко подбирал знакомые песни.

В этом же возрасте он вдруг прочитал наизусть только что услышанный фрагмент поэмы Самеда Вургуна. Он отличался необычайной слуховой памятью - мог наизусть и ни разу не ошибившись прочитать сложные стихи или сыграть музыку. Большое вклад в "отшлифовку из алмаза в бриллиант" сыграл известный музыкант и педагог Георгий Шароев, в школу которого отдали учиться вундеркинда.

"Когда он сыграл для него прелюдию Сергея Рахманинова, то был очень удивлен. Вагиф исполнил ее в совсем другой тональности. Это не каждый сможет. Тогда Шароев сказал, что у него большое будущее. Тоже самое ему предрек и дирижер Ниязи. Когда Вагифу было 16 лет, он выступил на сцене Филармонии. Услышав его игру, Ниязи сказал, что он музыкант с большой буквой… Вагиф был очень добрым, строгим, требовательным, гордым. Он ко всем людям относился очень хорошо. В этом доме часто репетировали его музыканты. Никто из них не уходил голодным. Вагиф их не отпускал никого домой, пока не накормит. Зивяр ханым все время готовила для них гутабы", - вспоминает двоюродная сестра Вагифа Мустафазаде.

Вагиф Мустафазаде был дважды женат. Его первой супругой была девушка по имени Нармин. Она была студенткой Азербайджанского государственного университет нефти и промышленности. У пары родилась дочь Лала, которая стала пианисткой, сейчас живет и работает во Франции, преподает в Парижской консерватории.

Во время работы в Тбилиси Вагиф познакомился с Эльзой Бандзеладзе. Она была солисткой Грузинской филармонии. У пары родилась дочь Азиза, которая впоследствии стала всемирно известным музыкантом, джазменом и пианистом, называют "Восточной дивой", "Шехерезадой у рояля", "Принцессой джаза", а после концерта в 1997 году в "Куин Элизабет Холл" она была удостоена титула "Королевы джаза". Его имя также входит во Всемирную энциклопедию джаза.

Кончина Вагифа Мустафазаде была для всех неожиданностью. У музыканта было больное сердце, несколько раз случались сердечные приступы, в один из которых и скончался. Это произошло 16 декабря 1979 года, после концерта в Ташкенте. Интересно, что в 1979 году на Международном конкурсе джазовой композиции в Монако произведение Вагифа "В ожидании Азизы" завоевало первую премию и приз - белый рояль. Однако Вагиф не успел узнать об этой победе…

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!