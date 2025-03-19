"Battle 4 Last Charshanba" Novruz Urban Fest объединил городскую культуру и традиции Новруза (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство cовременного искусства YARAT успешно провело фестиваль "Battle 4 Last Charshanba", который объединил городскую культуру и традиции Новруза, сообщает Trend Life.

Этот динамичный фестиваль, наполненный духом Novruz Urban Fest, создал энергичную атмосферу благодаря увлекательным соревнованиям, интерактивным мастер-классам и выступлениям уличных художников.

Программа фестиваля началась в 13:00 с мастер-класса "Street Xonça" под руководством Саида Рзаева (Tovarich295). Этот мастер-класс предоставил участникам возможность исследовать сочетание традиций Новруза с современной городской культурой.

В это же время на территории Бакинского бульвара проходило соревнование по скейтбордингу “Scratch Session”, где скейтбордисты демонстрировали свое мастерство. Кроме того, в рамках проекта “Graffiti Jam” известные уличные художники города представили свои работы, подчеркивая живость городской художественной сцены.

Одной из самых ярких частей фестиваля стал мастер-класс и бой на яйцах “Mortal Eggs” под руководством Анара Шамси. Яичные бои прошли в художественной зоне “Tema var” и вызвали большой интерес у участников.

Программа фестиваля продолжилась в 15:00 соревнованиями по брейк-дансу и смешанным стилям “Breakdance” и “All Style” в Музее Азербайджанской Живописи XX-XXI веков. Соревнования завершились в 21:00 выбором трёх победителей. Специальным гостем танцевальных баттлов стал легендарный грузинский диджей Gocha Khukhuni, который зарядил публику своей энергичной музыкой.

Завершился фестиваль зрелищным цифровым костром — “Inferno Mode”, — вокруг которого участники исполнили традиционный танец Новруза — яллы, символизирующий единство и дух праздника.

Фестиваль “Battle 4 Last Charshanba” был организован при поддержке URBAN Art Community Azerbaijan, Управления Бакинского бульвара, Red Bull, платформы iTicket и United Coffee Beans

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