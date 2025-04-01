В Шеки показали спектакль о дочери последнего Карабахского хана Хуршидбану Натаван (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Шекинском государственном драматическом театре прошел показ спектакля Азербайджанского государственного академического национального драматического театра "Хуршидбану Натаван", поставленного по одноименной пьесе видного драматурга и писателя Ильяса Эфендиева (1914-1996), сообщили Trend Life в пресс-службе Аздрамы.

Показ состоялся в рамках гастролей, организованных министерством культуры Азербайджана в регионах страны. Выступления столичных театров организованы с целью активизации культурной жизни в регионах, повышения качества досуга населения, особенно молодежи, а также обмена опытом с местными творческими коллективами.

Спектакль "Хуршидбану Натаван" повествует о судьбе и творчестве, любви и заботе о родном крае известной поэтессы и общественного деятеля, дочери последнего Карабахского хана Мехтигулу хана Джаваншира - Хуршидбану Натаван.

Режиссер-постановщик - народный артист Азер Паша Нейматов (1947-2023), художник-постановщик – заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, композитор – народный артист Сиявуш Керими.

В спектакле сыграли народные артисты Рафиг Азимов, Малейка Асадова, Кязым Абдуллаев, Гаджи Исмайлов, заслуженные артисты Анар Гейбатов, Эльшан Джабраилов, Эльнар Гараев, Мирза Агабейли, Эльвида Джафаров, Айшад Мамедов, Эльшан Рустамов, актеры Эльчин Эфенди, Джавидан Новруз, Вюсал Мустафаев, Рамин Шихалиев, Лала Сулейманова, Мехсети Таирзаде, Рустам Рустамов, Турал Ибрагимов, Фируза Бабаева, Назрин Абдуллаева, Эльсевер Рагимов, Эльчин Нуралиев.

Спектакль был встречен овациями театралов Шеки.

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