Организацию финала детского "Евровидения-2018" обсудили в Минске

Представители наблюдательного совета "Евровидения" обсудили в Минске организацию финала международного детского конкурса песни "Евровидение-2018", который примет белорусская столица в ноябре, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Белтелерадиокомпании.

"Наблюдательный совет высоко оценил работу, проделанную Белтелерадиокомпанией в отношении разработки концепции и идеи шоу, логотипа и слогана, социальной программы и вопросов безопасности", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, в январе Беларусь посетил исполнительный директор конкурсов "Евровидение" Юн Ула Санн. В составе нынешней делегации - члены наблюдательного совета "Евровидения" из России, Нидерландов, Грузии, Мальты, Италии, а также представители компаний Digame (Германия), Scrn (Великобритания), Premier (Великобритания) и ассистент исполнительного директора конкурсов "Евровидение" Герт Карк.

Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси в ноябре. Организатором и координатором всех мероприятий форума выступает Национальная государственная телерадиокомпания. Прямую трансляцию церемонии открытия в формате HD смогут увидеть не только белорусы, но и зрители из стран - участниц Европейского вещательного союза.

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