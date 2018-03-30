В Баку пройдет гала-вечер фильма "Ailecek Şaşkınız" с участием турецких звезд (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку пройдет грандиозный гала-вечер с участием турецких звёзд, посвященный выходу в прокат нового комедийного фильма "Ailecek Şaşkınız", сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.

Гала-вечер состоится 5 апреля в 19.00 в Park Cinema, находящегося в торговом центре Park Bulvar. В мероприятии примут участие актёры фильма - Ахмет Курал, Мурат Джемджир, Дженгиз Бозкурт, Саадет Ишил Аксой и другие.

Фильм будет представлен в зале Laser, оснащенном современным оборудованием, отличающимся качеством изображения, а также вмещающим 200 посадочных мест, тем самым являясь вторым по величине залом, после зала İMAX.

Гостей вечера ожидает автограф-сессия перед сеансом, возможность сфотографироваться со звездами и совместный просмотр фильма.

"Ailecek Şaşkınız" - это комедия, которую с нетерпением ожидали зрители не только Турции, но и всего мира. Фильм уже презентован в Германии, Бельгии, Франции, Англии, и теперь грандиозный гала-вечер ждёт азербайджанцев.

Каждый из зрителей сможет принять участие в просмотре фильма со звездами турецкого кино, так как билеты на гала-вечер уже поступили в продажу.

Для приобретения билетов:

http://parkcinema.az/movies/view/5995/ailecek-saskiniz

Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных на торгово- развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall, Flame Towers – единственный в стране формат IMAX, а также региональные кинотеатры в Масаллах, Губе и Мингячевире, и летный кинотеатр – в Amburan Beach Club.

(Автор: Вугар Иманов)

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