За кулисами Евровидения 2018 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Лиссабоне (Португалия) на "Алтис Арена" проходит 63-й международный конкурс "Евровидение-2018", сообщает Trend Life. За кулисами идет активная подготовка, певцы дают интервью, готовятся к выступлению.

Первыми финалистами стали представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии. Второй полуфинал конкурса состоится 10 мая, финал - 12 мая.

Представительница Азербайджана Айсель Мамедова (AISEL) выступила под первым номером. Конкурсная песня "X my heart" написана композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция). В сценическом номере принимали участие четыре талантливых португальских вокалиста - Руй Андраде, Саломе Кальдейра, Хьюго Баптиста и Сандра Дадреаде, а также греческая певица Стефания Ризоу. Постановщик - Фокас Евангелинос (Греция).

В конкурсе принимают участие представители 43 стран. В финал из двух полуфиналов (19+18) выходят по 10 стран-участниц, к которым присоединяются Великобритания, Германия, Испания, Франция, Италия и Португалия (страна-хозяйка). Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой. Ведущие конкурса – актриса театра и кино, телеведущая Филомена Каутела, журналист, шоувумен Сильвия Альберто, актриса Даниэла Руа и актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН Катарина Фуртадо.

(Автор: Вугар Иманов)

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