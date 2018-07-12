В Азербайджане можно будет понаблюдать за появлением кровавой Луны

12 июля 2018 16:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В ночь с 12 на 13 июля 2018 года произойдет частичное солнечное затмение. Эксперты утверждают, что астрономическое явление начнется в 05:48 утра по бакинскому времени, максимального апогея достигнет в 07:02, а закончится в 08:13.

Необычное явление можно будет разглядеть с территории Австралии (в окрестностях Мельбурна и на острове Тасмания), а также Антарктиды (неподалеку от побережья Земли Адели). Но жителям Северного полушария оно будет недоступно.

Согласно информации Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси НАНА, в Азербайджане желающие смогут понаблюдать за появлением в небе «кровавой» Луны – это случится в ночь с 27 на 28 июля. Тогда сойдутся сразу два редких астрономических явления – затмение Луны и противостояние Марса. Он приблизится к Земле на максимально возможное расстояние. Красная планета будет видна в небе в виде яркой точки.

С научной точки зрения, это природное чудо - полное лунное затмение, совпадающее с теми моментами жизни Солнца, когда оно опускается за горизонт или восходит. Изменение окраски земного спутника связано с особенностями преломления света в атмосфере нашей планеты. Как известно, лунное затмение происходит тогда, когда Земля, ночное светило и Солнце выстраиваются на одной линии, причем таким образом, что наш космический дом прячет в своей тени спутник. Кроваво-красная Луна становится видна благодаря лучам света, которые достигают ее незадолго до окончательного вхождения в земную тень. На пути их встречает атмосфера Голубой планеты, в силу своих особенностей лучше всего пропускающая длинноволновую часть спектра. Лучи достигают поверхности спутника и изменяют его окраску. Этот же механизм - причина столь зрелищных земных рассветов и закатов.

Восход кровавой Луны характеризуется еще одной особенностью. Преломление света частицами атмосферы «сдвигает» для наблюдателя во времени появление космических тел, в данном случае - Солнца и Луны. В результате дневное светило являет себя миру несколько раньше, чем на самом деле восходит, а земную спутницу видно еще какое-то время после ее захода.

(Автор: Вугар Иманов)

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