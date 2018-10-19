Назван способ продлить жизнь

19 октября 2018 09:38 (UTC+04:00)

Регулярное пополнение запаса витаминов и микроэлементов может значительно снизить риск возникновения хронических заболеваний и продлить жизнь, об этом, как передает РИА Новости, сообщает MedicalXpress.

Ученые из Научно-исследовательского института при детской больнице в Окленде проанализировали научные работы на эту тему, а также провели собственные исследования. Специалисты выяснили, что около 70 процентов американцев испытывают дефицит важных для организма веществ, а назначаемые им диеты зачастую не включают в себя все необходимые элементы.

Исследователи пояснили, что, не имея достаточного количества витаминов и минеральных веществ, организм вынужден расходовать их остатки на поддержание жизненно важных функций и репродуктивного здоровья в ущерб другим процессам. В частности одно из проведенных исследований показало, что у страдающих от дефицита витамина К вырабатывается меньше ферментов, поддерживающих работу артерий, что повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты предлагают не только уделять больше внимания содержанию витаминов и минералов в рационе, но и стремиться поддерживать в организме оптимальный уровень других веществ, "отвечающих" за долголетие, таких как таурин, эрготионеин, пирролохинолинхинон, α- и β-каротин.

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