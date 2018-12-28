Киноцентр "Низами" представил ТОП-5 кассовых фильмов 2018 года

28 декабря 2018 20:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Киноцентр "Низами" представил Trend Life ТОП-5 кассовых азербайджанских и зарубежных фильмов 2018 года.

Самым популярным фильмом среди зрителей стала комедия азербайджанского режиссера Руфата Шахбазова "Qızqaçırtma -1", на втором месте также отечественная картина "Ağ tük" Эльмира Сулейманова, третье и четвертое место – турецкие фильмы "Hadi be oğlum" Бора Эгемена и "Ailəcək şaşqınız" Сельджука Айдемира, и, наконец, "Milyonluq quş" нашего Хаяла Аслана.

Киноцентр «Низами» (азерб. Nizami Kino Mərkəzi) в Баку назван в честь великого поэта поэта XII XIII Низами Гянджеви. Здание построено в 1934 году. В ноябре 2011 года состоялось открытие здания кинотеатра «Низами» после капитального ремонта и реконструкции. В фойе здания есть стенды с фотографиями, отражающими историю кинотеатра. На первом этаже расположены два кинозала на 50 и 80 мест, на втором - большой кинозал на 500 мест, а на пятом - VIP-кинозал на 24 места. На фронтоне здания кинотеатра установлен памятник Низами Гянджеви.

(Автор: Вугар Иманов)

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