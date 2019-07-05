Первый менталист Азербайджана шокирует звезд уникальными возможностями мозга (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский киноактер Руслан Сабирли продолжает удивлять своими новаторскими способностями. Недавно прошел четвертый Фестиваль буктрейлеров Азербайджана, учредителем которого является Руслан при поддержке Министерства культуры. Само понятие "буктрейлер" стало новшеством для нашего общества. Буктрейлер – это видеоролик или трейлер, который включает в себя самые яркие и узнаваемые моменты книги, визуализируя ее содержание, нацеленный на ее продвижение среди читателей. Цели фестиваля - пропаганда книг и книгочтения в обществе, поддержка и развитие креативных форм отношений к книгочтению, выявление талантливых и креативных молодых людей в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусство и направление в бизнесе.

Отныне Руслан Сабирли стал первым менталистом Азербайджана, реализуя в социальных сетях видеопроект, в котором публично демонстрирует уникальные возможности человеческого мозга.

Ментализм (от англ. mental - умственный, мыслительный) действительно понятие для Азербайджана новое, что в широком смысле означает направление деятельности человека, связанное с развитием уникальных способностей восприятия и анализа информации. Эти способности позволяют менталисту предугадывать события, читать мысли, влиять на поведение людей, демонстрировать необычные способности памяти, интуиции, экстрасенсорного восприятия.

Первым гостем стала танцовщица Оксана Расулова, а вторым – руководитель Центра азербайджанской национальной одежды и Дома моды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова.

"Мне нравится вносить в жизнь что-то новое, я как генератор идей (смееется). Ментализм - это уже второй термин после буктрейлера, который я привнес в Азербайджан, потому что до меня никто в стране не занимался этим. Еще с детства я стал развивать свои способности, считывать информацию с лица и глаз. Интересно, что я - левша, переученный в правшу. То есть я многие вещи могу делать как правой, так и левой рукой. Мы знаем, что левое полушарие мозга управляет правой стороной тела и наоборот. Благодаря этому умению у меня оба полушария работают одинаково хорошо, что очень помогает мне в ментализме. А однажды в детстве меня сильно ударило высоковольтным током. У нас во дворе оборвался кабель и мы поспорили, кто не побоится его коснуться…Меня, второклассника, сотрясало током в течение минуты, после чего отбросило на спину. Кстати, после того случая меня вообще не бьет током. И еще, моя диссертационная работа была на тему многомерного нейронного управления процессами. В ходе исследований я еще более детально понял, как работает человеческий мозг. Немного пообщавшись с любым человеком, я уже понимаю, по какому алгоритму работает его мозг, могу предугадать, что он скажет", - отметил Руслан Сабирли.

(Автор: Вугар Иманов)

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