Бахрам Багирзаде посвятил свой новый фотоальбом бакинским кошкам

8 августа 2019 18:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Выходит в свет новый фотоальбом заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде под названием "Бакинские кошки", сообщает Trend Life.

"Дорогие друзья! Несмотря на грозы, молнии, ветер и дождь, сегодня отмечают очень милый и солнечный праздник - Всемирный день кошек! От всей души я поздравляю всех владельцев замечательных пушистых питомцев, а также тех добрых и милосердных людей, кто заботится и кормит бездомных котиков.

К этому я дню я подготовил для вас творческий подарок – мой новый фотоальбом "Бакинские кошки", который в ближайшее время появится в книжных магазинах Баку. Тысячи лет эти пушистые создания живут рядом с нами и занимают главное место под солнцем и в наших сердцах. Именно им, самым умным, красивым, грациозным, брутальным и ласковым бакинским кошкам я посвятил мою новую книгу", - отмечает на своей странице в социальной сети Багирзаде.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – победителей ХХ века, автор более тридцати книг.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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